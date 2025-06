La experiencia de Frederick Forsyth como espía se leía en sus libros

“Los escritores son criaturas extrañas y, si tratan de vivir de ello, aún más”. La frase forma parte del libro “The outsider - My life in intrigue”, la autobiografía en la que el novelista británico Frederick Forsyth, especializado en historias de espionaje, abordó su propia y aventurera vida. El reconocido autor de best sellers murió ayer a los 86 años, según informó oficialmente su editor Jonathan Lloyd, de la agencia Curtis Brown, quien lo calificó como uno de los mejores escritores de thrillers del mundo.