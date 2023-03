Nuestra alternativa del diablo

Pero existen también opciones distintas, en las que operan sobre la trama los cantos de sirena del pensamiento mágico y donde se pretende, no enfrentar, sino eludir artificiosamente el conflicto. La novela romántica, de aventuras o de ciencia ficción (muchas de ellas) suelen utilizar este tipo de atajos argumentales que los griegos llamaban «Deus ex machina». Apelan a una vuelta más de tuerca en la «suspensión de la incredulidad», ese pacto tácito entre autor y lector que se presupone en toda obra literaria. Allí las soluciones fáciles existen y son posibles sin daño a terceros. En buena medida esto es hacer trampa: se nos presenta una «alternativa del diablo» que luego resulta no ser t al, ya que había una solución posible que mantuvieron oculta. Estas alternativas argumentales no apelan a la racionalidad del lector, sino a su costado lúdico, a la fantasía y el lirismo.