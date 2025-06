El gobernador de Córdoba se sumó al rechazo a la reforma del INTA

Vale recordar que Axel Kicillof, gobernador de Buenos Aires, y Maximiliano Pullaro, mandatario de Santa Fe, también se pronunciaron sobre el organismo. Kicillof apuntó: “Es un crimen que lo quieran cerrar. No se puede explicar, no se entiende”. Agregó: “Da mucha bronca el desmantelamiento. El INTA tiene un papel importante en términos de dar servicios a productores, que nunca podría dar un privado”. Por su parte, Pullaro indicó: “Estamos obligados a defenderlo, porque el INTA es lo que necesita el campo para producir más y mejor. Es ciencia y tecnología aplicada al desarrollo productivo, y eso no se puede perder”.