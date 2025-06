"El último café no avisa": preocupación por una publicación del "Negro" González Oro

“Abraza fuerte, porque el último abrazo no avisa; saca el tiempo, porque la última reunión familiar no avisa; acepta esa invitación, porque el último café no avisa; haz esa sobremesa, porque la última comida juntos no avisa; besa con el alma, porque el último beso no avisa; perdona rápido, porque la última discusión no avisa; ama sin medida, porque el último ‘te amo’ no avisa”, escribió el periodista, entre una extensa lista de recomendaciones.