Con el Ñuñorco, ya son 13 los ingenios que muelen este año

Dos cuestiones inquietan, por estas horas, a los actores de la actividad azucarera: precio y clima. Por lo primero, los últimos datos que se manejan oficialmente dan cuenta que, en el mercado interno, la bola de 50 kilos cerró ayer en $ 27.891 (con IVA incluido), un aumento intradiario de, 0,44%. La preocupación se vislumbra cuando los comercializadores observan las pizarras de Nueva York. La tonelada de azúcar crudo cotizó ayer a U$S 367,51, una caída diaria del 2,2% o casi U$S 8 menos que el valor del miércoles. En Londres, a su vez, el azúcar refinado también registró un descenso, del 1,7%, para terminar la jornada en U$S 467,10. “El mercado mundial no deja de estar ajeno a la volatilidad que ha significado el anuncio de los aranceles por parte de la gestión del presidente de EEUU, Donald Trump”, señala a LA GACETA el ministro de Economía y Producción, Daniel Abad. El azúcar no es la excepción a la regla. Hubo, no obstante, una noticia que puede llegar a compensar la jornada negativa: el bioetanol de caña de azúcar mejoró un 2%, cerrando en $ 788,18.