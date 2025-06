La suba a los jubilados: ausencias, silencios y sorpresas entre los diputados tucumanos

Antes del tratamiento en el recinto, el diputado Pablo Yedlin marcó distancia de algunos colegas al remarcar que solo él y su par Carlos Cisneros habían dado quórum para debatir el tema. En una publicación en X, fue directo: “Si aparecen votos que ya no se necesitan (que) nadie se sorprenda. Basta de mentir”, lanzó, apuntando a otros diputados tucumanos que antes se habían abstenido o ausentado en discusiones similares. La respuesta no tardó en llegar. Gladys Medina, quien votó a favor junto a Agustín Fernández y Elia Fernández, cruzó a Yedlin y defendió su postura en diálogo con LA GACETA. “Que tenga memoria”, reclamó. “Hay que hablarle con la verdad a la gente. Hoy me tocó votar a favor de los jubilados, puedo mirar a la gente y puedo decirles por qué”, afirmó. La diputada también explicó que “son muchísimos factores que se evalúan” junto al gobernador Osvaldo Jaldo para definir el sentido de cada voto en el Congreso. Además, resaltó que la estrategia dialoguista del mandatario tucumano con el Gobierno nacional ha traído “muchos beneficios para Tucumán, mientras que en otras provincias no sucede lo mismo”.