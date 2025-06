Relación en crisis entre los “aliados” y Milei: ¿vínculo roto con algunos gobernadores?

Defensa a los jubilados: Jaldo pidió una “solución concreta”

El gobernador, Osvaldo Jaldo, reconoció que el presidente Javier Milei tiene la facultad constitucional de vetar el aumento en las jubilaciones y la emergencia en discapacidad. Sin embargo, hizo hincapié en que debe haber una “una solución concreta y lo antes posible” teniendo en cuenta la crisis en ambos sectores. “El Poder Ejecutivo puede reducir partidas presupuestarias en otras áreas que no son esenciales, que no impactan en las personas y fundamentalmente que no impactan en nuestros abuelos ni en los discapacitados”, subrayó el mandatario provincial. Asimismo, Jaldo destacó la aprobación de las iniciativas en la Cámara Baja, en particular los votos del bloque Independencia, integrado por Agustín Fernández, Gladys Medina y Elia Fernández de Mansilla. “La Cámara de Diputados se ha expresado masivamente a favor de que se puedan recomponer los ingresos de aquellas personas que dieron toda su vida por el trabajo y por cuidar a la familia, a sus hijos, a sus nietos. Hoy, los jubilados tienen todo el derecho de vivir un poco más tranquilos y mejor, al igual que las personas con discapacidad”, sostuvo Jaldo.