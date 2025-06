Montaldo, sobre la aplicación de la ESI en Tucumán: "Se trata de acompañar, de informar y de cuidar"

Según la ministra, la ESI tiene plena aplicación en la provincia. “Nada más que eso tiene muchas interpretaciones. Usted ha visto que ha habido un gran una gran movida el año pasado porque había material que no era el pertinente por los términos que se usaban. Bueno, no se trata de esto. Se trata de acompañar, de informar, de cuidar. Nosotros hablamos de la pedagogía del cuidado. Nosotros tenemos chicos, varones y mujeres en nuestras aulas y pretendemos que no se sientan avergonzados de nada, todo lo contrario. Entonces, la prudencia, la delicadeza no se tiene que perder con la información y con el cuidado de los chicos. Queremos que les salga bien la vida. Mire todas las cosas que están ocurriendo, no logramos revertir esto que se refleja con el ‘Ni una Menos’. Todo eso tratamos de trabajar. El respeto, la dignidad y el cuidado, y para eso hay que estar informado, para saber cuidar”, completó Montaldo.