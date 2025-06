La crítica al ajuste de Nación acaparó la marcha de mujeres

Reclamo local

Por las calles del microcentro tucumano, la movilización evidenció su hartazgo contra “el fascismo, la violencia patriarcal y el ajuste”. “Marchamos ante el aumento desmedido de la violencia y la ausencia de respuestas por parte del estado. El gobierno de Milei no para de atacarnos, con sus discursos de odio, abiertamente antifeministas y negacionistas de la violencia de género, y con sus políticas públicas que no hacen más que precarizar la situación de mujeres, niñas y personas LGBTI+, con la intención de desmantelar lo construido con años de militancia. Pero no nos detendrán, a los ataques del gobierno de Milei respondemos con más organización y más lucha”, aseguraron en el documento leído en Plaza Independencia.