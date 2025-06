Del arcade al cine: cinco películas inspiradas en videojuegos

Aunque hoy vivimos un auténtico auge en las adaptaciones de videojuegos al cine, con títulos taquilleros y producciones de altísima calidad como Una película de Minecraft (2025) o The Last of Us, esta tendencia no es tan reciente como parece. De hecho, hace décadas que los videojuegos comenzaron a pisar fuerte en el mundo del entretenimiento audiovisual, y varias películas de los años 80 ya se aventuraban a llevar la estética gamer a la gran pantalla.