Game of Thrones: Kingsroad, el videojuego que promete atrapar a los fanáticos

A pesar del entusiasmo que ha despertado su lanzamiento, Game of Thrones: Kingsroad no ha estado exento de críticas. Diversos usuarios han señalado que el sistema de microtransacciones puede entorpecer la experiencia de juego, al limitar el avance a quienes no estén dispuestos a realizar pagos adicionales. No obstante, los desarrolladores aseguran que el modelo permite sostener el proyecto y ofrecer contenido nuevo con regularidad.