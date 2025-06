Ruta del dinero K: los cómplices de Lázaro Báez quedaron detenidos

Los siguientes fueron Eduardo Castro, que fue apoderado de empresas usados para el lavado de dinero, César Fernández, ex empleado de la financiera S.G.I, Carlos Molinari, empresario, y Juan Alberto De Rasis, ex empleado de Lombard Odier, el banco suizo por el que se hicieron las operaciones de lavado. No se presentó en los tribunales Julio Mendoza, ex presidente de Austral Construcciones ya que se encuentra internado en la provincia del Chaco. En su caso, la justicia ordenó a la Policía Federal a que destine una custodia permanente hasta que reciba el alta y pueda ser detenido.