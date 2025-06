Críticas a Milei y a Jaldo: organizaciones feministas marcharán hoy en Tucumán

Discurso de odio

También señaló con preocupación “el discurso de odio que habilita la violencia contra mujeres y diversidades, los cuales permean las redes, los medios de difusión y las instituciones poniendo en riesgo nuestras vidas e integridad física de una manera en la que no se tiene registro en más de 30 años de militancia feminista”. Según sostuvo, en esta década los niveles de violencia no han disminuido y apuntó a las medidas contempladas en la legislación vigente y que aún no fueron aplicadas.