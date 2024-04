Dora Barrancos: “Hay en los feminismos un espíritu de enorme resistencia”

- Y lo sostengo fuertemente. Los feminismos se han ido asociando a un fenómeno de masas; antes eso no ocurría ni por casualidad. Los feminismos de nuestras tatarabuelas, de finales de la Segunda Guerra Mundial, eran de ghetto, nucleados... hoy tenemos una expansión feminista extraordinaria y un derrame de mujeres que inclusive no se categorizan como feministas, pero lo son. Las movilizaciones que vemos en la Argentina particularmente son notables; no hay punto de comparación con esa raigambre tan manifiesta en otros movimientos sociales, incluido el movimiento obrero organizado, que supo ser de los más importantes, pero hoy su segmento estructural ha disminuido demográficamente.