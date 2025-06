Por qué el cáncer está afectando más a las personas jóvenes

- Los adultos jóvenes muchas veces tienen un diagnóstico tardío. Cuando un médico ve un paciente de 20 o 30 años con un dolor abdominal, no piensa en general en si es un cáncer, pero si viene alguien de 40 años o más y presenta determinados síntomas enseguida empieza a pensar en pedirle algún estudio de diagnóstico por imagen. No creo que a esos jóvenes se los ignore como pacientes, pero sí a veces tienen que ser un poco más directo con el equipo médico, diciéndoles: ‘aquí hay algo mal, yo sé cómo funciona esto, a mí nunca me había pasado o esto ya lleva demasiado tiempo’. Depende de los diferentes cánceres. Por ejemplo, están aumentando los gastrointestinales. Entonces, es importante que la gente sepa cuáles son los síntomas de alerta, qué pasa si hay hemorragias. En el caso de linfoma en jóvenes, uno de los síntomas más comunes es la tos; esa tos suele llevar meses antes de que se le haya pedido un estudio, una tomografía o una placa. Muchas veces se les diagnostica simplemente una bronquitis porque nadie se toma el trabajo de ver qué es lo que estaba pasando. En los jóvenes, cuando hay síntomas persistentes y que no se resuelven, necesitan un poco más de atención, una evaluación más profunda.