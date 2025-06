Conflicto en el Garrahan: imputaron al ministro de salud por irregularidades en el manejo del hospital

"Es muy concreto el reclamo. Un residente no puede vivir con 750 mil pesos. Y ese aumento que anuncian, como no es oficial residentes no lo toma todavía y además lo tendrán que evaluar. Con 1.300.000 pesos no se puede decir que el conflicto está resuelto", señaló Norma Lezana, Secretaria general de la Asociación de Profesionales y Técnicos del Hospital Garrahan (APyT), en diálogo con El Destape 1070.