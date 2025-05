¿Cómo terminaron el mes el dólar y las reservas?

Milei habló sobre la meta pactada con el FMI

El presidente Javier Milei salió ayer al cruce de quienes advierten que la Argentina tendrá problemas para cumplir las metas acordadas con el FMI. “No es un problema la meta, ya está”, dijo Milei en una entrevista. Además, aseguró que la inflación será “un problema del pasado” y sostuvo que la Argentina “no necesita acumular reservas porque tiene tipo de cambio flexible”. El jefe de Estado sostuvo que, a los U$S 1.000 millones obtenidos esta semana con el bono Bonte 2030Y, “se suma un REPO con los bancos que permitirá llegar a unos U$S 2.000 millones o U$S 3.000 millones, y los propios desembolsos del FMI, que permitirán el ingreso de entre U$S 2.000 millones y U$S 4.000 millones más”.