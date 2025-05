Un neurológo reveló las cosas que hacemos todo el tiempo y que dañan la memoria

Conservar la agudeza mental es sencillo: solo no fumes, no bebas alcohol, no consumas drogas, llevá una dieta saludable y dormí bien. Esos son los consejos populares que mantendrían nuestro cerebro sano. Pero a veces, los perjuicios en nuestra memoria se encuentran en actividades que pasan inadvertidas y que sin embargo las llevamos a cabo todo el tiempo.