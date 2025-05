¿Qué cambios hará Tucumán por el “dólar del colchón”?

-El marco jurídico actual establece que la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) puede exigir el pago de impuestos y aplicar multas junto a clausuras por el transcurso de cinco años en el caso de contribuyentes inscriptos, así como en el caso de contribuyentes no inscriptos que no tengan obligación legal de inscribirse ante ARCA. El plazo llega hasta 10 años para los no inscriptos sin la condición anterior. La Ley Penal Tributaria fija penas de dos a seis años de prisión para personas que evadan el pago de tributos en casos en que el monto sea mayor a $ 1.500.000. La evasión agravada contempla una pena de tres a nueve años cuando se trata de sumas que superan los $ 15.000.000, indica el sitio TN.com.