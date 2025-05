El Concejo capitalino calmó la protesta y pidió tiempo a los Uber motos

En tanto, Hugo Statella, representante de los choferes que fue recibido por Franco, Ernesto Nagle (Peronismo de la Capital) y Carlos Arnedo (Acción Vecinal), añadió: “nos dijeron que las puertas del Concejo están abiertas para cuando nosotros queramos venir a hablar, pero el tema es que nosotros no podemos estar a la expectativa de que mañana sí, pasado no; que hoy se trata auto y mañana moto. Necesitábamos que nos den una garantía de que podemos trabajar tranquilos, cosa que sí nos aseguraron. Nosotros tenemos entre 8.000 y 9.000 compañeros que trabajan de Uber, y de ese tanto habrá un 60 u 70% que depende únicamente de esa aplicación. Esto significa que si hoy no trabajan, esa gente no come. Los Uber moto no queremos más que trabajar; esto no es un trabajo eventual”.