Briatore analizó a Colapinto, elogió a Gasly y reveló los planes de Alpine para 2026

Aunque su cargo no lo ubica formalmente como director de equipo, Briatore subraya que eso no limita su implicancia. “Estoy 100% comprometido y rodeado de un equipo muy fuerte en todas las áreas: técnico, comercial, gestión... Representa más trabajo, pero eso no es un problema. Tengo mucho tiempo. En cuanto a la licencia, es anecdótico: puedo tenerla mañana si quiero”.