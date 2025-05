Murió Alfredo Fenik, el patriarca del teatro tucumano

Homenaje en vida

El 30 de noviembre pasado se celebró el Día Nacional del Teatro y, bajo ese paraguas, la Legislatura Provincial -impulsada por el radical José Cano reconoció la trayectoria y labor cultural y artística de nueve teatristas del ámbito local. Entre los agasajados estuvo Alfredo Fenik, que recordó en ese momento cuando su madre “me llevaba al teatro los domingos, a la matiné”. “Una vez, miraba muy aburrido el piso cuando advertí un brillo; me agaché, me estiré y me encontré con un anillo de oro. Se lo dí y ella lo usó el resto de sus días, porque el teatro me trae buena suerte siempre”, afirma.