Alfredo Fenik: “Los actores somos inextinguibles”

Su dupla con Liliana Juárez transcurrió en el cine en “El motoarrebatador” y “Los dueños”, como el teatro con “La verdadera historia de Antonio”, obra que definió como un punto de inflexión. La actriz también evocó esa experiencia como decisiva: “los directores (Agustín Toscano y Ezequiel Radusky) siempre nos decían que no hablemos de temas de actualidad cuando improvisábamos en escena; y un día, para hacerlos enojar les mentimos que mi personaje dijo ‘Murió el rey del pop’, por el fallecimiento de Michael Jackson, pero no fue cierto; siempre se hacían bromas”. “El teatro apareció en una etapa de crisis que atravesaba. Mejor dicho, salí a buscarlo y nos encontramos. Me abrazó de fortaleza y solidez y me aportó una madurez emocional y intelectual que hasta hoy me acompañan”, concluye.