Malena Pichot destrozó a Emilia Mernes por su baile hot en el gimnasio: "¡Quedate quieta!"

Fiel a su estilo, Pichot fue directa: “Para mí el reggaetón es una cosa terrible”. Aunque admitió que su forma de expresarlo pudo no ser la mejor, aclaró que no se sintió ofendida. "A mí la hiper-sexualidad de las mujeres, la mujer como objeto y sumiso a mí me da pena. Cuando las mujeres se exponen y se sodomizan tanto... pero eso ya es de gusto".