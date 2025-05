Cuántas reservas necesita la economía para ser sustentable

“La Argentina es el único país que tiene superávit gemelo en América latina y es uno de los pocos del mundo; eso nos protege enormemente. Brasil, en cambio, tiene un enorme problema fiscal, pero tiene U$S 370.000 millones de reservas. En el último tiempo perdió U$S 40.000 millones, pero todavía tiene U$S 370.000 millones”, agregó uno de los consultores más escuchados por el presidente Javier Milei.