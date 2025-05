Juicio por la muerte de Maradona: se espera una definición sobre el escándalo de los videos

Es que el escándalo que se desató luego de que trascendiera que una de las juezas que lleva adelante el debate había dado consentimiento para ser parte de un documental privado que se emitiría luego del juicio podría dar lugar a que se resuelva su apartamiento, y por ende a tener que elegir a otro magistrado, o a que el juicio directamente vuelva a fojas cero y tenga que reiniciarse. Hoy, durante la audiencia, la jueza se defendió y dijo que no va a apartarse. “No hay irregularidad, no hay delito. Sí puede haber una gran operación mediatica. Yo no me voy a apartar. Yo no me voy a excusar. Yo no voy a dar lugar a la nulidad de este debate, porque no lo merece”, afirmó Makintach.