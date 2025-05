Rodolfo Baqué, uno de los abogados defensores en el caso de la muerte de Maradona: “Este juicio ya es nulo”

¿Cuáles son las razones por las que el juicio será declarado nulo, según Baqué? “Primero, porque Mackintach no tenía que ser jueza en este juicio. Después, porque no había acceso a la totalidad de las pruebas para los imputados; porque Mackintach fue presidente del tribunal cuando no le correspondía; y porque cuando preguntaba, le preguntaba a los buenos para hacerlos llorar, y a los malos los maltrataba. La técnica de un juez para preguntar tiene que ser aclaratoria”, enumeró Baqué.