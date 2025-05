El emotivo mensaje de orgullo que compartió Pedro Rosemblat sobre Lali Espósito

Y culminó con: "Son felices cuando la escuchan, los fieles que asisten al ritual. Son felices cuando la ven, sus amigos, que son también sus compañeros de trabajo y su familia. Somos todos lo mismo: privilegiados de estar cerca suyo. Contemporáneos, coterráneos, compatriotas. No está claro si la cuidamos o si nos cuida, o las dos cosas, pero sabemos que queremos estar con ella. Dice que no es cantante, pero canta. Dice que no es bailarina, pero baila. Dice que no es actriz, pero actúa. Debe ser argentina. Por suerte. Viva la Patria. Viva Lali". El mensaje no tardó en viralizarse entre los fans de la pareja.