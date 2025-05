Caputo lanza un bono para captar hasta U$S 1.000 millones

A principios de mayo, algunos bancos de inversión en Nueva York se hicieron eco de un rumor sobre un supuesto canje de deuda en dólares ante el pago que vence en julio con los bonistas por US$ 4.500 millones. Para contrarrestar las dudas en Wall Street, el equipo de Caputo avanzó en medidas para que los argentinos saquen fondos no declarados del colchón, y anunció que negocia un préstamo REPO con bancos internacionales por US$ 2.000 millones.