En la homilía, la Iglesia tucumana pidió "no acostumbrarse a las realidades de los que sufren"

Y siguió: “A veces me ha costado despertar a algún muchacho dormido en la puerta del obispado, y me duele…, o escuchar a alguien que pide en la vereda, y me dice: 'me quiero morir, ya mi vida no tiene sentido', como que no basta una limosna... Pero sus vidas tienen sentido y un valor infinito, inalienable, igual que yo, ni más ni menos. Siempre me digo 'no te acostumbres a mirar los cerros hermosos de Tucumán', y hoy, pido no acostumbrarme a mirar los rostros y las realidades de los que sufren", señaló.