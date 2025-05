Festival de Cannes: Palma de Oro para un alegato sobre la tragedia iraní

La delegación argentina se fue con las manos vacías del Festival Internacional de Cine de Cannes, más allá de que no había llegado con muchas ilusiones. La entrega de premios en la Riviera francesa hizo ayer repensar la búsqueda de justicia y la pulsión de la venganza entre víctimas de la tortura y victimarios que los sometieron, cuando se anunció que la Palma de Oro fue para “It Was Just an Accident”, la nueva película del iraní Jafar Panahi, quien hacía 22 años que no estaba en la glamorosa gala por detenciones o censuras del régimen de Teherán.