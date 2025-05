El manifiesto del cine que revivió en Cannes

“Sound of falling”, de la alemana Mascha Schilinski; - “Two prosecutors”, del ucraniano Sergei Loznitsa; “Dossier 137”, del francés Dominik Moll; “Sirat”, del español Oliver Laxe; “La petite dernière”, de la francesa Hafsia Herzi; “Eddington”, del estadounidense Ari Aster; “Renoir”, de la japonesa Chie Hayakawa; “Nouvelle Vague”, del estadounidense Richard Linklater; “Die, My Love” de la británica Lynne Ramsay; “El agente secreto”, del brasileño Kleber Mendonça Filho; “La trama fenicia”, del estadounidense Wes Anderson; “La trama fenicia”, del estadounidense Wes Anderson; “Les Aigles de la République”, del egipcio Tarik Saleh; “Alpha”, de la francesa Julia Ducournau; “Un simple accidente”, del iraní Jafar Panahi; “Fuori”, del italiano Mario Martone; “Romería”, de la española Carla Simón; “The History of Sound”, del sudafricano Oliver Hermanus; “Sentimental Value”, del noruego Joachim Trier; “Woman and Child” del iraní Saeed Roustaee; “Resurrection” del chino Bi Gan; “Jeunes mères”, de Jean-Pierre y Luc Dardenne y “The Mastermind”, de la estadounidense Kelly Reichardt.