Fuerte impacto en el fútbol argentino: Di María ya habría tomado una decisión sobre su futuro

El regreso al club que lo vio nacer quedó trunco el año pasado, cuando finalizó la Copa América sin definir aún su vínculo con Benfica. En aquel entonces, Gonzalo Belloso, presidente del Canalla, explicó los motivos. “Él nos informó luego del hecho de las amenazas que empezó a correr en duda la posibilidad de venir, que no se sentía seguro y que iba a tomar una decisión finalizando la Copa América. Nos comunicamos y nos dijo que no siente las garantías de seguridad para él ni para su familia”. Cabe recordar que la familia del ex PSG y Juventus fue víctima de amenazas de muerte en el pasado.