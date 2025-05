Cartas de lectores: las ideas de la libertad

Milei y sus seguidores repiten incansablemente que ellos abrazan las ideas de la libertad; y la verdad es que yo aún no logro dilucidar de que tratan tales ideas, por ello quiero aprovechar este espacio para solicitarle a algún partidario/votante de este personaje que tenga la amabilidad de explicármelo. Por lo visto hasta ahora, puedo inferir que la libertad que pregonan es absolutamente contradictoria ya que veo que, por ejemplo, los jubilados no tienen la libertad de marchar sin ser reprimidos salvajemente, porque los trabajadores no pueden negociar libremente sus paritarias salariales, porque tampoco podrán estos tener la libertad de ejercer el constitucional derecho de huelga, porque el periodismo que intenta ejercer la libertad de expresión y critica al gobierno, es insultado y defenestrado por el propio Milei e inclusive algunos son demandados ante la justicia, estas entre tantas otras cosas.. En definitiva estos libertarios son un “verso”, una gran mentira y las ideas de la libertad es sólo un slogan destinado a engañar a los incautos que los siguen. Por esto, insisto, es que quisiera que me expliquen cuáles son las ideas de la libertad ya que si son las que enumeré anteriormente estoy empezando a desear que ¡viva la “esclavitud”, carajo!