“Es mejor que Gasly”: fue el piloto más joven de la Fórmula 1 y respaldó a Franco Colapinto

Sin embargo, también advirtió sobre la importancia de mantener la calma y no apresurarse a demostrar demasiado. “Quiere demostrar que es más rápido que Gasly, quiere demostrar que hace puntos con un auto que igual no está para hacer puntos. Alpine estaba bien este fin de semana, pero él ya quería ‘Llego y gano, llego y estoy por delante de Gasly y le demuestro a todos que era la opción adecuada ponerme a mí’”, explicó el ex piloto.