“El uso del barbijo nunca se dejó por completo": los motivos detrás de la medida y las reacciones

Marcotulio aseguró que la disposición actual responde a un aumento de casos de gripe A. “Creo que la medida que se tomó ahora es porque últimamente vimos aumentos. No solo en pacientes que se hisopan y se van a su domicilio, que son los casos leves o moderados, sino también estamos viendo internaciones en salas comunes y pacientes en terapia intensiva con neumonías bilaterales por influenza A positiva”. En ese sentido, se mostró a favor de la exigencia del barbijo, pero consideró que no alcanza si no se complementa con una política de vacunación: “Adhiero a la medida, pero me parece importante recalcar el tema de la vacuna contra la influenza. Incluso con el dengue nos resulta difícil que la gente se vacune”. Además del uso del barbijo, hizo hincapié en un problema que se repite con la llegada del frío: los espacios cerrados mal ventilados. “Empezamos a ver que cierran las ventanas en los colectivos y la gente viaja muy hacinada”. A diferencia de la comunidad, señaló que en los hospitales públicos se mantuvieron las buenas prácticas: “Siempre fue una buena práctica que quedó del 2020. Ahora está mucho más intensificada: barbijo quirúrgico como corresponde”.