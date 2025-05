Misterio en el cementerio: encontraron el busto robado de la tumba de un famoso músico

La verdad sobre la muerte de Jim Morrison investigada en un documental

Paralelamente al hallazgo del busto, la leyenda en torno a la misteriosa muerte de Jim Morrison en 1971 sigue generando interés y especulación. Aunque la causa oficial fue una falla cardíaca a los 27 años, la teoría de que fingió su fallecimiento persiste desde hace más de 50 años. Un nuevo documental, "Before The End: Searching for Jim Morrison", se adentra en esta conspiración.