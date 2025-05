Quién es Julieta Makintach, la jueza del juicio por la muerte de Maradona, acusada de facilitar un documental sin permiso

La defensa de Makintach

Frente a las acusaciones, la jueza se defendió en la misma audiencia. "Estoy convencida de mi imparcialidad", expresó ante el tribunal. "No hay sospechas que puedan comprometer mi honor y prestigio", agregó. Makintach incluso deslizó la posibilidad de apartarse por voluntad propia para no entorpecer el proceso: “Quizás sea yo la que me aparte”, dijo.