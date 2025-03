Preguntas y respuestas del juicio por la muerte de Diego Armando Maradona

Los abogados encargados de representar a los acusados coincidieron, en el comienzo del juicio, en pedir la absolución de sus defendidos. Mara Digiuni, abogada de Luque, aseguró que su cliente siempre “actuó con responsabilidad”. “Mi asistido tenía un conocimiento profundo y actualizado de la salud de Maradona, fue su médico de confianza desde 2019 y al momento en que se decidió esta internación domiciliara no existían riesgos. Nuestra teoría del caso sostiene que no existió hecho ilícito en sí”, afirmó la letrada, que remarcó que la conducta de Luque siempre tuvo la intención de apoyar a Maradona. Por su parte, Vadim Mischanchuk, abogado de Cosachov, aseguró que no hay relación de causalidad probada entre su cliente y la muerte de Maradona. “La hipótesis delictiva por la cual ha sido traída a juicio y la prueba con la que se la ha acusado no se ha podido probar”, indicó.