El Rompecabezas de Federico van Mameren: "Se vienen tiempos complicados en la política"

Para explicar esta situación, el conductor de Panorama Tucumano planteó: "El enemigo de mi enemigo es mi amigo. Germán Alfaro era el enemigo de Rosana Chahla. Hace muy poquito la intendenta sacó a relucir algunas cosas que no cerraban y terminaron en tribunales con denuncias de irregularidades. Pero Alfaro es un zorro de la política y no se puso a contestar si la irregularidad existía, sino que propuso preguntarles a Manzur (ex gobernador de la provincia) o a Acevedo (ex ministro del Interior y eje de unidad Manzur-Jaldo). Jugó fuerte Alfaro en la respuesta. Y vino Jaldo entre gallos y medianoche, y cundo nadie lo esperaba, se juntó con el ex intendente".