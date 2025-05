Espectáculos y cultura en Tucumán: guía para salir

Artes plásticas: exposición de Maru Bollada en el Mercado Municipal de Tafí Viejo

“Voy a llorar todas las veces que lo diga” es el nombre de la exposición que Maru Bollada inaugurará esta noche a las 20 en la Sala de Artes Visuales Ernestina Salazar del Mercado Municipal de Tafí Viejo (Uttinger y San Martín). “Las obras de Maru parecen hechas del impulso y la necesidad urgente de decir algo que no se dice con la boca, sino con el cuerpo entero. Pinturas sin marco colgadas como piel viva contra la pared, que no se dejan domesticar. Cada tela es superficie encendida. Las formas, los gestos y las manchas se mueven en un borde entre los salvajes y lo íntimo, como si todo estuviera ocurriendo en tiempo real. La paleta vibra, no como adorno, sino como afirmación: no todo lo que brilla es liviano. A veces el color es una forma de resistencia”, se anticipa en el catálogo. También en Tafí Viejo, pero en la Casa de la Cultura Catalina Albarracín de Suárez (avenida Alem 753), desde las 8.30 Daniela Ponce dictará su taller fieltro, para confeccionar creaciones con ese material.