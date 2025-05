Para vivir más años deberías cargar tu dieta de estos carbohidratos, según un estudio

Las frutas, los destacados del estudio

Aunque el estudio no profundizó en cómo los carbohidratos de alta calidad logran este efecto positivo, sí se destacó el rol particular de las frutas. Heidi Silver, directora de un centro de metabolismo en la Universidad de Vanderbilt, que no participó en el estudio, señaló que las frutas son una excelente fuente de vitaminas, minerales y una amplia gama de micronutrientes difíciles de obtener de otros grupos alimenticios.