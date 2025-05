Bussi insta a La Libertad Avanza a hacer una gran alianza opositora en Tucumán

“Por eso estoy convencido que aquí no se va a aplicar la receta de Buenos Aires. Esto es totalmente distinto. Acá necesitamos una convocatoria amplia y generosa”, insistió. Luego, apuntó contra el ex candidato a vicegobernador de Juntos por el Cambio, Germán Alfaro, quien ahora sumaría el Partido por la Justicia Social al frente electoral del Partido Justicialista: “Alfaro tiene más camisetas que Patricia Bulrrich. No creo que dirigentes de esa calidad y esa trayectoria puedan estar en el frente reclamando ideas liberales; Alfaro gobernó del mismo modo que lo hizo Manzur o que lo hace Jaldo. Sí creo que la convocatoria tiene que incluir a los radicales, al Pro Tucumán, a Fuerza Republicana”.