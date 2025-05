Ricardo Bussi: "Una victoria del peronismo le haría mucho daño a Tucumán"

El parlamentario criticó la falta de vocación de poder de algunos sectores opositores, el clientelismo del peronismo y la falta de reformas estructurales. "Nosotros siempre fuimos tuvimos vocación frentista. Pareciera que no hay vocación de poder en la oposición por cuanto se niegan a hacer un frente, una oposición unida. Es muy difícil ganarle el peronismo. Realmente es muy difícil, porque es gobierno hace ya 30 años con todos los vicios que eso implica, pero con una cobertura territorial muy importante y con dineros ilimitados porque manejan el dinero de la gente. Así que si no se hace un frente no unificamos, no sentamos a la oposición toda junta para generar un debate, para enriquecerlo con las ideas y establecer un consenso, va a ser muy difícil", advirtió.