La película de Minecraft llegó a las plataformas de streaming: ¿Cuánto cuesta y dónde verla online?

Sólo en streaming: ideal para fanáticos de Minecraft

La edición digital no solo incluye la película, sino también cinco contenidos adicionales diseñados para los seguidores más curiosos. Entre ellos se encuentra “Building the World of Minecraft: Block Party”, un detrás de escena que muestra cómo el diseñador Grant Major logró plasmar en pantalla los bloques, texturas y biomas del videojuego con una mezcla de efectos especiales prácticos y arte digital.