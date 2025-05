Horóscopo semanal del 20 al 26 de mayo: qué dicen los astros para tu signo

21/05/2024 : Hoy no te costará casi esfuerzo llegar a las conclusiones más acertadas para tu vida, Leo; no obstante, deberás tener cuidado para no caer presa de la dejadez. Es necesario que tomes algunas decisiones ya, ahora será el momento perfecto de hacer aquellos cambios que sean más positivos para tu futuro. Ánimo.