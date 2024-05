Cuáles son los tres signos del zodíaco más irresponsables

Los nacidos bajo el signo de Aries no actúan con malas intenciones, pero tienen una memoria tan deficiente que, por lo general, los compromisos se les van de la cabeza, ganándose así su fama de irresponsables. Aunque cuando realmente necesitan recordar algo encuentran la manera, esto no sucede con frecuencia. Su naturaleza impulsiva y su tendencia a vivir en el momento los hace olvidar fácilmente sus promesas, lo que puede resultar frustrante para quienes confían en ellos. No es que Aries no quiera cumplir, sino que su mente está siempre en movimiento, haciendo que las responsabilidades pasen a un segundo plano.