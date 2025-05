Durán Barba analizó el resultado de las elecciones porteñas y criticó a Macri

De esta forma, el asesor -quien fue parte importante de la campaña que construyó la imagen política de Macri de cara a la elección presidencial- aseguró que la política “ya no necesita” al empresario y que no tiene “un lugar en el nuevo mapa político”: “LLA no lo necesita, y su aislamiento responde a una serie de errores que lo dejaron fuera del eje de poder. La política argentina entró en una nueva fase, y quienes no la leyeron quedaron solos y sin color".