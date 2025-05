Durán Barba sostuvo que Milei no existiría sin Macri, pero consideró que el Pro “ya fue”

“Mauricio Macri es una persona que cumplió un papel importantísimo. Fue el primer presidente no peronista que terminó su periodo y el primero no peronista ni radical que ganó las elecciones. Fue una bisagra en la historia argentina. Sin él no hubiese existido Milei, entonces merece estar en un sitio importante y no peleando para que Karina Milei le dé una audiencia”, analizó en declaraciones a A24, durante una entrevista con Luis Novaresio.