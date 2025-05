"Falló una válvula": la respuesta de la empresa de Lules tras la fuga de amoníaco

"Estamos tratando de ver qué ha pasado con la válvula de seguridad, porque actúa en función de la presión. No soy técnico, soy contador, entonces voy a explicar de la manera más simple y de la manera en que se pueda entender. La válvula de presión que controla esta parte del sistema está calibrada para que en el caso de que llegue a un determinado kilo de presión libere el gas y el sistema baje toda la presión. ¿Qué pasó ayer? el compresor hace que funcione el sistema. Si llega a 15 kg también tiene que parar por seguridad. No llegó a 15 kg, llegó a 14,10 kg. Entonces lo que no se entiende bien es porque la válvula liberó el gas", aseguró.